後生仔料樓價再跌空間有限　趕「尾班車」入市　略低市價購海濱花園高層兩房

樓市交投氣氛好轉，有買家加快入市。中原地產凌活忠說，荃灣海濱花園9座高層C室，實用面積422平方呎，兩房間隔，附帶雅致裝修，亦可享部份海景，原開價600萬元，放盤約半年，近期調減至500萬元，終獲買家即睇即買，以474萬元成交，實用呎價約11,232元，較市價略平。

凌活忠透露，買家為一名「後生仔」，睇樓數日，眼見成交急速，預計樓價下跌空間有限，亦怕遲買會貴，見上址附帶雅裝及享海景，條件合意，所以即場還價承接。

資料顯示，原業主於2017年底以530萬元買入單位，持貨5年，現帳面蝕56萬元，物業期內貶值約11%。

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