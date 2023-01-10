  • 18°C
香港時間 : 2023110日 (週二) 19:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

後生仔料樓價再跌空間有限　趕「尾班車」入市　略低市價購海濱花園高層兩房

股樓投資 19:19 2023/01/10

分享：

分享：

樓市交投氣氛好轉，有買家加快入市。中原地產凌活忠說，荃灣海濱花園9座高層C室，實用面積422平方呎，兩房間隔，附帶雅致裝修，亦可享部份海景，原開價600萬元，放盤約半年，近期調減至500萬元，終獲買家即睇即買，以474萬元成交，實用呎價約11,232元，較市價略平。

凌活忠透露，買家為一名「後生仔」，睇樓數日，眼見成交急速，預計樓價下跌空間有限，亦怕遲買會貴，見上址附帶雅裝及享海景，條件合意，所以即場還價承接。

資料顯示，原業主於2017年底以530萬元買入單位，持貨5年，現帳面蝕56萬元，物業期內貶值約11%。

延伸閱讀【2023年新盤】119個新盤排隊登場 潛在供應逾4萬伙（附表）【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映 【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文
海濱花園 二手市場 中原地產 私人屋苑

上一篇文章

【材•智論@iM網欄】智能看護機械人 照顧長者好幫手

下一篇文章

【新能源車】乘聯會預測：2023年新能源車銷售料850萬 增長5成 滲透率升至36％

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【通關資訊】為通關作準備 內地順暢使用WeChat Pay HK 可以怎做?
【通關資訊】為通關作準備 內地順暢使用WeChat Pay HK 可以怎做?
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【2023年部署】 花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選
【2023年部署】 花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選
【新年派利是】已婚夫婦為咗唔派利是 玩到咁大? 除咗出走 仲用埋呢招? 網民 : 有必要咁做咩?
【新年派利是】已婚夫婦為咗唔派利是 玩到咁大? 除咗出走 仲用埋呢招? 網民 : 有必要咁做咩?
【大行報告】小鵬堅持不隨Tesla降價 美銀﹕產品平均售價及毛利率或將受壓 股價一度跌近8%
【大行報告】小鵬堅持不隨Tesla降價 美銀﹕產品平均售價及毛利率或將受壓 股價一度跌近8%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款