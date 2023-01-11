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碧咸嫂時尚美妝王國陷危機 總體虧損仍逾6億

環球社會熱點 08:05 2023/01/11

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英格蘭足球名宿碧咸的妻子維多利亞多年來積極發展個人事業，打造時尚及美妝品牌。但英國媒體指出，維多利亞的時尚美妝王國即使在去年有雙位數銷售增長，但總體虧損仍高達超過6,600萬英鎊。

大仔教煎貴價牛扒惹劣評 碧咸嫂護兒串網民唔識嘢 【下一頁】

英國《太陽報》報稱，維多利亞（Victoria Beckham）旗下控股集團年度財務報表指出，時裝品牌在全球快速擴展，英國落成新倉庫﹑紐約亦有新零售店﹑在歐洲及中東吸引新客戶，更憑產品獲得不少大獎，打造忠實客戶群。

而美妝品牌亦把業務拓展至澳洲及加拿大，並在兩地發展迅速。報表指美妝品牌發展反映未來將有可觀收入，符合計劃內的利潤預期。但報表亦列明，集團去年需要額外注資200萬英鎊現金（約1,900萬港元），以及股東實際提供60萬貸款。

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碧咸大仔留美娘家過新年 夫婦開聲話掛念 【下一頁】

太陽報指出，集團在2022年於銷售上有13%增長，收入增加至4,100萬英鎊（約3.9億港元）。但維多利亞的時尚美妝王國總體虧蝕仍多達6,630萬英鎊（約6.3億港元），而且董事亦未獲派股息。

財務報表亦顯示，集團在2021年虧損超過588萬英鎊（約5,589萬港元），較2020年的逾850萬英鎊（約8,079萬港元）顯著回落。

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責任編輯：吳漢培

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