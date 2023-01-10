【新能源車】乘聯會預測：2023年新能源車銷售料850萬 增長5成 滲透率升至36％

乘聯會公布，內地去年12月新能源車銷售達64萬輛，按年增長35%，按月亦增長6.5%；至於全年新能源車銷量為567.4萬輛，按年大增90%。

乘聯會專家團隊預測，2023年新能源乘用車銷量850萬輛，即較今年增長近50%，新能源滲透率將由27.6%提升至36%。

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據該會指出，供給改善疊加油價高位帶來市場火爆，油價曆史高位而電價鎖定，帶動電動車訂單表現持續較強。12月初的新能源車與傳統燃油車環比走勢都受到個別地區防疫措施的影響，閉店情況較突出。隨着「新十條」的有效落實，車市的傳統車迅速火爆，新能源車也小幅升溫，但低於預期。

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至於造車新勢力方面，12月新勢力市場佔有率為13.5%，按年下降4.5個百分點；理想汽車（02015）、蔚來（09866）等新勢力車企銷量同比和環比表現總體仍較強，但前期表現優秀的哪吒和零跑汽車（09863）等年末收縮銷量，這也是爲23年開好局做準備。

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記者：李兆明