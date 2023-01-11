【阿里巴巴9988】阿里巴巴高開逾2%　杭州市與阿里簽訂全面深化戰略合作協議　市委書記劉捷同日到訪螞蟻集團

▲ 【阿里巴巴9988】杭州市與阿里簽訂全面深化戰略合作協議 正制定具體支持平台措施

近月阿里巴巴 （09988） 與政府關係似乎明顯修補，據《浙江新聞》指，阿里巴巴與杭州市政府周二（10日）舉行全面深化戰略合作協議簽約活動。

阿里巴巴高開2.5%，報112.2元。

阿里巴巴總部位於杭州，自2013年，杭州市與阿里巴巴集團簽訂戰略合作協議，省委常委、市委書記劉捷稱，對於阿里巴巴集團長期以來紮根杭州、奉獻杭州表示感謝，過去政企戰略合作碩果累累。

杭州市市委書記劉捷：堅定不移支持阿里巴巴健康高質量發展

劉捷稱，展望未來，市委、市政府將堅定不移支持阿里巴巴健康高質量發展，強化「店小二」「保姆式」的服務意識，健全「全方位」「全天候」的溝通機制，落實「包容」「審慎」的綜合監管，「全力支持阿里爭當創新發展的引領者、融合發展的支撐者、規範發展的示範者」。

阿里主席兼首席執行官張勇稱，感謝杭州一直以來對集資關心和支持。他說，阿里的成長離不開杭州的包容和哺育，多年來始終與城市發展休戚與共，阿里將堅決扛起使命擔當，積極履行社會責任，以助力杭州數字之城建設為契機，深入實施雲計算、消費、全球化三大戰略，幫助創造就業，參與國際競爭，在加大科研投入、智能物聯產業生態建設、支持數字經濟新業態發展、助力共同富裕、辦好亞運會等方面與杭州同頻共振、深化合作，持續為杭州經濟社會發展貢獻力量。

劉捷同日到訪螞蟻集團展廳

去年12月26日召開的杭州市委十三屆三次全體（擴大）會議暨市委經濟工作會議提出，全力打好經濟翻身仗，杭州將精準高效實施「2+X」集成政策，X中就包括平台經濟專項政策包。有內媒指，杭州支持平台經濟規範健康發展的具體措施已在製定中。

另外，據《杭州日報》，劉捷同日赴有關企業開展「大走訪大調研大服務大解題」活動，據悉，劉捷走進螞蟻集團展廳，詳細瞭解企業技術研發、業務板塊佈局情況，仔細詢問發展面臨瓶頸。

企業負責人介紹了發展思路和願景，劉捷對企業堅持黨建引領發展表示肯定，勉勵搶抓機遇、乘勢而上，把牢正確方向，加大創新力度，持續增強企業核心競爭力，努力搶佔全球新一輪競爭制高點，助力數字貿易發展。

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編輯：李哲毅