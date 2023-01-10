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【阿里巴巴9988】杭州市與阿里簽訂全面深化戰略合作協議　正制定具體支持平台措施

股市 18:55 2023/01/10

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【阿里巴巴9988】杭州市與阿里簽訂全面深化戰略合作協議　正制定具體支持平台措施

近月阿里巴巴 （09988） 與政府關係似乎明顯修補，據《浙江新聞》指，阿里巴巴與杭州市政府舉行全面深化戰略合作協議簽約活動。

阿里巴巴總部位於杭州，自2013年，杭州市與阿里巴巴集團簽訂戰略合作協議，啟動一座城與一家企業的深度合作。

去年12月召開的中央經濟工作會議要求，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。去年12月26日召開的杭州市委十三屆三次全體（擴大）會議暨市委經濟工作會議提出，全力打好經濟翻身仗，杭州將精準高效實施「2+X」集成政策，X中就包括平台經濟專項政策包。

有內媒指，杭州支持平台經濟規範健康發展的具體措施已在制定中。

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編輯：李哲毅

美股 港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA）
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