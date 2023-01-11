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【長汽2333】長汽開市挫近3%　去年全年銷量跌17%至107萬輛

股市 09:27 2023/01/11

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【長汽2333】長汽全年銷量跌17%至107萬輛

長城汽車  （02333） 公布2022年12月汽車銷量達7.74萬輛，按年跌52.3%，全年長汽累計銷量按年跌16.7%至106.75萬輛。上月新能源汽車銷售為1.11萬輛，按年跌50.3%，全年累計銷售為13.18萬輛，按年跌3.7%。

長城開市挫2.8%，報10.38元。

產量方面，長汽12月錄得8.88萬輛，按年跌45.5%，全年累計產量亦跌12.9%至110.2萬輛。

按車型計，哈弗品牌12月銷量及產量按年跌53%及40.4%，至4.43萬輛及5.69萬輛；長城皮卡銷量及產量按年跌44.9%及48.7%，至1.38萬輛及1.25輛；坦克品牌銷量及產量按年跌8%及13%，至1.1萬輛及9,915輛；WEY品牌銷量及產量則大跌86.3%及83.3%，至1,380輛及1,736輛。

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

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記者：宋佩恩

港股 汽車 新能源 長城汽車（02333） 品牌 銷售
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