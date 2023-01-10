▲ 【長汽2333】長汽全年銷量跌17%至107萬輛

長城汽車 （02333） 公布2022年12月汽車銷量達7.74萬輛，按年跌52.3%，全年長汽累計銷量按年跌16.7%至106.75萬輛。上月新能源汽車銷售為1.11萬輛，按年跌50.3%，全年累計銷售為13.18萬輛，按年跌3.7%。

產量方面，長汽12月錄得8.88萬輛，按年跌45.5%，全年累計產量亦跌12.9%至110.2萬輛。

按車型計，哈弗品牌12月銷量及產量按年跌53%及40.4%，至4.43萬輛及5.69萬輛；長城皮卡銷量及產量按年跌44.9%及48.7%，至1.38萬輛及1.25輛；坦克品牌銷量及產量按年跌8%及13%，至1.1萬輛及9,915輛；WEY品牌銷量及產量則大跌86.3%及83.3%，至1,380輛及1,736輛。

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記者：宋佩恩