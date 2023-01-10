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首份建築物節能改造指南發布　香港綠色建築議：助業界提高技術

股樓投資 18:48 2023/01/10

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現時建築物相關用電佔香港總用電量約九成，所產生的碳排放更佔全港總量六成。換言之，香港的建築物絕大部分為既有建築， 蘊藏巨大的節能潛力，為推廣節能改造技術，香港綠色建築議會發布全港首份建築物節能改造指南，並宣布《香港綠色建築議會建築物節能改造指南》於全球超過70個地區由當地的綠色建築議會同步發布，期望節能改造概念可進一步推廣至全世界。 

資料顯示，《香港綠色建築議會建築物節能改造指南》內詳述各種改造方案及需要考慮的因素，並提供案例研究供業界參考，同時亦列出其他資源，如現時適用的支援及資助， 協助業主在樓宇內進行改造工程。香港特別行政區政府機電工程署署長彭耀雄說，指南為業界提供絕佳的參考工具，分享節能改造項目的成功經驗和案例。 

香港綠色建築議會執行董事陳永康指，為促進業界實行節能改造，議會特別推出節能改造指南，並不時更新，提供最新的技術應用，協助業界尋找創新和技術解決方案。而議會未來將推出更多項目及活動，如網上研討會、會議、比賽及試點項目等，積極推廣創新的節能改造技術，進一步推動實現低碳目標之願景。 

香港綠色建築議會董事兼業界標準及作業委員會（ISPC）主席蔡宏興則指，ISPC與政府緊密合作，向公眾推廣重新校驗，而推出的指南介紹了節能改造技術，並集結業界相關案例，有助業界提高節能改造方面的知識。

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