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【英國王室】哈里自傳正式發售 英民眾半夜排隊搶購

環球社會熱點 18:53 2023/01/10

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英國哈里王子自傳於當地時間周二（10日）正式開售，雖然部分內容已經外洩，但銷情不受影響。有英國民眾提前在書店外排隊，英國一眾書店亦提早在當地凌晨開門營業。有搶先購買書籍的民眾受訪表示，哈里寫書講述自身故事的決定非常勇敢，並認為英國媒體只是炒作當中「糟糕」的內容。

哈里揭婚禮梅根凱特爭執始末 夏洛特花女裙成導火線 【下一頁】

位於倫敦維多利亞車站（Victoria）的書店WHSmith，哈里（Prince Harry）的自傳《Spare》開售前已有民眾排隊等候，希望搶先購入書籍。英國連鎖書商Waterstones亦指，《Spare》已成10年來最多人預購的書籍之一。

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英國廣播公司（BBC）報道，倫敦各地書店都提早於當地時間周二凌晨（香港時間早上8時）開始營業。由於書籍會以16種語言，在全球範圍內出版，預料將有大量人士購買。WHSmith亦已延長各地分店營業時間。

哈里自爆曾殺塔利班有目的？ 想英國加強保安  【下一頁】

現年46歲的Sarah Nakana是凌晨時分購入書籍的民眾之一，接受《天空新聞網》採訪指，哈里決定撰書講述自身故事的決定非常勇敢，對將能得悉當中故事感到十分興奮，指哈里創下歷史記錄。對於相關報道，她認為英國媒體炒作部分令哈里看起來變得糟糕的片段，增加報章銷量。

《Spare》全書共有410頁，內容涵蓋哈里成長以及和其他王室成員關係惡化的過程。根據早前外洩內容，自傳涵蓋哈里阿富汗服役、英女王離世等內容。目前王室並未有作出任何回應。

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責任編輯：李俊儀

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