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月前曾減價至700萬　藍天海岸兩房戶業主見市況回暖　進取反價至750萬獲投資者承接

股樓投資 18:35 2023/01/10

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中原地產東涌區高級分區營業經理吳家威表示，通關後經濟復蘇步伐有望加快，增強買家入市信心，刺激成交氣氛升溫。東涌區1月暫已錄得20宗買賣成交，通關後成交佔半，更不乏投資者出手。

吳家威表示，藍天海岸2座高層E室，實用面積592平方呎，兩房間隔，享山景，最初開價760萬元，業主上月700萬元亦肯賣，本月見市況明顯回暖，遂提價至740萬元，近日獲投資者洽購，最終反價10萬元，以750萬元沽出，實用呎價12669元。11月底同座低層同室單位以600萬元沽出，短短一個多月，最新造價回升150萬元或25%。

延伸閲讀【有相睇】多組買家洽購 業主趁機反價25萬 將軍澳天晉兩房965萬易手【下一頁

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資料顯示，原業主於2011年12月以486.82萬元購入上述單位，持貨逾12年，現帳面獲利478.18萬元，物業期內升值約98％。

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撰文 : 蔡子俊

藍天海岸 東涌 中原地產 私人屋苑 二手市場

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