【港元定存】星展推特惠活期存款年利率　豐盛理財客戶新資金可享5.5%額外年息

星展銀行公布推出新一期活期存款優惠，即日起至2023年3月31日，新開立及現有星展豐盛理財客戶存入合資格新資金至多種貨幣儲蓄戶口及登記星展e$aver存款推廣，新資金可享達5.5%額外年利率，而12月底的現有資金可享1%年利率。

合資格新資金分層（港幣或其等值） 額外年利率（一般客戶） Level-Up額外年利率（適用於開立或晉升至豐盛理財或在該行出糧或持有按揭客戶）額外年利率+0.5%p.a. 2023年1月至3月 2023年1月至3月 100萬元-500萬元以下 4.6% 5.1% 500萬元或以上 5.0% 5.5% 現有資金年利率 1%

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編輯：胡學能