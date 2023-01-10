  • 18°C
香港時間 : 2023110日 (週二) 19:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元定存】星展推特惠活期存款年利率　豐盛理財客戶新資金可享5.5%額外年息

Hot Talk 18:19 2023/01/10

分享：

分享：

星展銀行公布推出新一期活期存款優惠，即日起至2023年3月31日，新開立及現有星展豐盛理財客戶存入合資格新資金至多種貨幣儲蓄戶口及登記星展e$aver存款推廣，新資金可享達5.5%額外年利率，而12月底的現有資金可享1%年利率。

合資格新資金分層（港幣或其等值） 額外年利率（一般客戶） Level-Up額外年利率（適用於開立或晉升至豐盛理財或在該行出糧或持有按揭客戶）額外年利率+0.5%p.a.
  2023年1月至3月 2023年1月至3月
100萬元-500萬元以下 4.6% 5.1%
500萬元或以上 5.0% 5.5%
現有資金年利率 1%

相關文章：

【港元定存】1個月港元定存息最高10厘 只剩9行提供至少5厘息

【港元定存】招商永隆推快閃定存　年息5.1厘、存入1000萬元6個月期滿料獲息25萬　起存額1萬元

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
儲蓄 活期存款 星展銀行 港元 銀行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中港通關】澳門旅遊局：周五起向香港居民推車票或船票「買去程送回程」買一送一優惠
【中港通關】澳門旅遊局：周五起向香港居民推車票或船票「買去程送回程」買一送一優惠
【港股夜期+北水】北水錄不足0.1億元淨流出　買中教沽騰訊美團　恒指夜期升14點（不斷更新）
【港股夜期+北水】北水錄不足0.1億元淨流出　買中教沽騰訊美團　恒指夜期升14點（不斷更新）
【美股期貨】靜候鮑威爾講話　道指期貨跌72點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】靜候鮑威爾講話　道指期貨跌72點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【大行報告】大摩3年來首次列阿里巴巴為科網首選　大升目標價5成、「估值僅騰訊一半」
【大行報告】大摩3年來首次列阿里巴巴為科網首選　大升目標價5成、「估值僅騰訊一半」
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌42點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌42點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【劉鑾鴻旗下】尖沙咀SOGO崇光確認退租、料通關短期助力有限　母企利福除牌不足1個月
【劉鑾鴻旗下】尖沙咀SOGO崇光確認退租、料通關短期助力有限　母企利福除牌不足1個月
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款