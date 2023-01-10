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【台灣傳媒】台灣《壹蘋新聞網》傳4個月蝕2560萬港元　擬裁員逾50人

股市 18:19 2023/01/10

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【台灣傳媒】台灣《壹蘋新聞網》傳4個月蝕2560萬港元　擬裁員逾50人

台灣《蘋果新聞網》去年8月底暫停更新，同年9月新加坡商人潘杰賢旗下《壹蘋新聞網》（壹蘋）承接約280名員工，有台媒傳出，壹蘋周二（10日）解僱員工超過50人，並引述內部信件指，壹蘋釋出了3選項讓選員工選擇。

台媒引述壹蘋內部信件指，自去年9月正式營運起持續虧損之情況始終未能改善，因此很遺憾地宣布，公司將與部分員工終止勞動合約。而內部員工也透露公司稱營運4個月就燒掉1億新台幣（約2564.3萬港元）、如果再繼續下去今年更預估會花掉5億元新台幣（約1.3億港元）。

據報《壹蘋新聞網》提供3個選項讓被裁員的員工自行選擇。

1）合意離職，如果同意終止勞動關係，要在10日下午4時前回覆確認，將於1月20日生效。

2）調職，如果意願繼續在《龍承創意》（即壹蘋母企）繼續任職的話，可以申請調職到業務或特勤單位。

3）解雇（資遣），不簽合意終止合約也無意申請調職的同事，將依據勞動基準法於2023年1月20日解雇生效，依法給予相關相關給付。

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 編輯：李哲毅

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