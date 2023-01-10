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【2023展望】安本：中資股估值吸引　睇好消費股及可再生能源股

股市 18:39 2023/01/10

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內地放寬防疫措施後，近期持續拉升中港股市，安本中國股票投資主管姚鴻耀預期內地確診個案上升料影響中國上半年經濟活動，中資股或出現波動，但估值吸引及內地政策寬鬆因素將有利股份，全年仍有上升空間，加上南向資金流入推高股市，有助吸引外資投資港股，睇好中資股今明兩年前景。

姚鴻耀指，中國股票預測市盈率（PB）為10.8倍，較過去15年平均數低18%，市帳率（PB）亦僅1.1倍，較過去15年平均數低35%；反而美股預測PE及PB均遠較過去15年平均數為高，證明中資股相對之下十分便宜。而且企業收入仍然保持增長，但這些基本面相對股價走勢出現脫節情況，估值有修復空間。

可再生能源股擁高增長但被市場遺忘

姚鴻耀認為如何去槓桿會是內地面對的另一個挑戰，過去十年房地產相關貸款佔銀行總貸款佔比升得太快和太高，雖然近年已有所回落，但發展商的負債比率仍然高企，而且遠高於其他非金融板塊。但他認為內地是少數沒有面對通脹的經濟體，故在政策方面可更靈活調節，有助支持經濟及企業盈利增長。

板塊方面，姚鴻耀除看好消費行業長期發展趨勢，亦建議可留意電子板塊，因中美關係緊張將導致內地繼續鼓勵更多科技上自主研發，如國產軟件及半導體產品，但他提醒，中美紛爭將影響半導體行業，對該板塊需較謹慎。另外，他又看好可再生能源股，認為行業去年仍有顯著增長，但被不少投資者所遺忘。至於新能源汽車股，他表示只看好相關的電池股，因為電池產品才是關鍵。

美國今年第四季或因經濟衰退啟動減息

該行首席經濟師及研究中心主管Jeremy Lawson預期美國核心通脹高企將令聯儲局今年繼續緊縮政策，美國及其他主要經濟體年內將出現溫和衰退，聯儲局今年第四季或有機會因應經濟衰退開始減息。

Jeremy Lawson指出，美國勞工市場仍然求過於供，失業率偏低，工資壓力仍然影響經濟，除非失業率急升，新增職位顯著減少及黏性通脹出現回落，經濟才會出現軟著陸機會。

另外，他又提到中國會是今年跑贏其他國家的市場，預計內地經濟下半年將出現反彈，全年GDP增長預測為4%至5%。

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編輯：葉志偉

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