【新世界17】新世界旗下「愛互送」夥幸福醫藥及順豐香港　捐出1700盒止痛退燒藥予非牟利機構

▲ 新世界旗下「愛互送」夥幸福醫藥及順豐香港 捐出1700盒止痛退燒藥

近日確診宗數每日均破萬宗，疫情升溫導致市面退燒止痛藥短缺及價格飈升，基層及院舍「一藥難求」。新世界 （00017） 旗下捐贈配對網上平台「Share for Good愛互送」與幸福醫藥及順豐香港合作，由幸福醫藥捐出約1,700盒止痛退燒藥，「愛互送」分配予三間有急切需要的非牟利機構，並由順豐香港迅速運送至基層手上。

「愛互送」平台與幸福醫藥及順豐香港合作捐出的約1,700盒含撲熱息痛、具止痛退燒功效的「特強幸福止痛素」，並分發予基督教家庭服務中心、香港單親協會及陳校長免費補習天地，有關機構涵蓋不同服務對象，包括基層家庭、青少年、獨居長者等。

新世界發展於去年第五波疫情期間成立「Share for Good愛互送」平台，至今已運作逾9個月，參與的非牟利機構共60間，逾200間企業響應捐贈，目前已籌募及配對總值逾5,800萬港元的善款及物資，逾30萬人次受惠。

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編輯：袁諾曦