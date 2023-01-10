【大行報告】花旗：各領域需求勝預期 上調海天國際目標價至28元

花旗表示，對海天國際（01882）去年的盈利預測降低3%，以反映早前疫情反彈對銷售的影響，但因汽車、家電及其他房地產相關需求的前景優於預期，將今明兩年的盈利預測提高1%至3%。該行將對其目標價由24元上調至28元，評級「買入」，並保留於中國工業股首選名單之列。海天國際周二（10日）收市報22元，升幅2.6%。





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該行指出，中國過去十年的GDP增長與海天收入增長具高度關聯，考慮海天國內與海外的銷售比例約為「七比三」，預測中國今年GDP增長由去年料3.2%加快至5.6%同時，料海天今年收入將轉升12%，扭轉去年跌23%勢頭，主要反映內地今年GDP加快預期。另外受惠於內地放寬防疫政策，加上歐美衰退風險升溫，管理層亦料今年國內業務增長將跑贏國際市場。

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撰文：鄭昊彤