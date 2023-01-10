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【醫美股】醫思健康：向赴港旅客提供復必泰二價疫苗　單獨每針1,680元、6人同行82折

股市 17:52 2023/01/10

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【中港通關】醫思健康：向赴港旅客提供復必泰二價疫苗　單獨每針1,680元、6人同行82折

中港終迎來免隔離通關，香港醫療服務機構醫思健康 （02138） 宣布，將透過旗下醫療中心向年滿18歲的赴港旅客提供復必泰二價疫苗服務，集團將以6人同行每針1,380元或單獨每針1,680元提供疫苗接種服務。

醫思健康稱，疫苗注射服務推出後獲得熱烈響應，目前已通過各商業夥伴及集團預約系統已收到數千份預約要求，集團將透過旗下位於中環，旺角及銅鑼灣的共四間醫療中心專為跨境旅客提供疫苗注射服務。另外，個人客戶可透過公司網頁，微信小程序，客服電話及網上商店等方式進行查詢及預約。

醫思健康指，是次面向赴港旅客的疫苗服務，互相獨立於本港居民疫苗注射服務，針劑之採購及倉儲均獨立管控運作，面向本港居民疫苗接種需求，集團一直於港島及新界地區設有獨立服務診所點，集團對本港疫苗之充足供應感到樂觀，期望能切實滿足本地客戶及跨境醫療旅客的需求，提升全民免疫水平，加快邁向疫後常態化復甦。

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【業績｜醫美股】醫思健康半年盈利削半至8005萬元　未再回應私隱專員公署共用客戶資料批評

【醫美股】醫思健康全日彈6%　半年整體銷售額不少於18億元　按年升不少於17%

記者：李哲毅

港股 醫思健康（02138）
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