拜登前辦公室發現機密文件 特朗普串爆問：「幾時搜白宮」

美國總統拜登曾經使用的辦公室被指藏有機密文件,內容被指涉及拜登擔任副總統時期的事件。前總統特朗普知悉事件後,不禁在自家社交平台大肆攻擊拜登,更質問聯邦調查局何時突擊搜查拜登住宅,明顯指控聯邦政府針對自己。

拜登(Joe Biden)的特別顧問紹貝爾(Richard Sauber)周一(9日)發出聲明,指在去年11月時,在華盛頓一處拜登過去曾使用的辦公室內,發現藏有少量機密文件。文件已被通知國家檔案局(National Archives)回收文件,前者鉲把事件轉交司法部進一步調查。

紹貝爾指辦公室為拜登於2017至19年間,任職賓夕凡尼亞大學榮譽教授時曾使用。紹貝爾稱白宮已與國家檔案局及司法部合作,發現的文件屬於前總統奧巴馬(Barack Obama)時期,拜登其時任職副總統。

去年曾因機密文件被FBI突擊搜查佛羅里達州住所的特朗普(Donald Trump)當然「把握機會」,在Truth Social質問FBI,

「唔知FBI幾時會去突擊搜查拜登多處房屋,或者要搜下白宮?」(When is the FBI going to raid the many homes of Joe Biden, perhaps even the White House.)