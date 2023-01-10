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拜登前辦公室發現機密文件 特朗普串爆問：「幾時搜白宮」

環球社會熱點 18:08 2023/01/10

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美國總統拜登曾經使用的辦公室被指藏有機密文件，內容被指涉及拜登擔任副總統時期的事件。前總統特朗普知悉事件後，不禁在自家社交平台大肆攻擊拜登，更質問聯邦調查局何時突擊搜查拜登住宅，明顯指控聯邦政府針對自己。

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拜登（Joe Biden）的特別顧問紹貝爾（Richard Sauber）周一（9日）發出聲明，指在去年11月時，在華盛頓一處拜登過去曾使用的辦公室內，發現藏有少量機密文件。文件已被通知國家檔案局（National Archives）回收文件，前者鉲把事件轉交司法部進一步調查。

紹貝爾指辦公室為拜登於2017至19年間，任職賓夕凡尼亞大學榮譽教授時曾使用。紹貝爾稱白宮已與國家檔案局及司法部合作，發現的文件屬於前總統奧巴馬（Barack Obama）時期，拜登其時任職副總統。

去年曾因機密文件被FBI突擊搜查佛羅里達州住所的特朗普（Donald Trump）當然「把握機會」，在Truth Social質問FBI，

「唔知FBI幾時會去突擊搜查拜登多處房屋，或者要搜下白宮？」（When is the FBI going to raid the many homes of Joe Biden, perhaps even the White House.）

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特朗普大仔﹑小特朗普（Donald Trump Jr.）亦聲援老豆，指大家多月來被告知藏有機密文件是叛國（treasonous）﹑可以被彈劾（grounds for impeachment），甚至是值得被判死刑（meriting the death penalty）的行為，為何今次事件氣氛如此不同。

亦有美國媒體指出，拜登與特朗普發現機密文件後的處理手法有明顯不同，前者選擇通報國家檔案局，後者則瞞而不報直至被突擊搜查發現。

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責任編輯：吳漢培

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