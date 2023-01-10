星展香港：料本港經濟今年有3.8%增長 惟樓價將跌5%

星展香港發表對今年中國及香港經濟預測，星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦預計，美國加息會於首季見頂達5厘，在預計美國經濟增長將放緩至0.5%下，料中港經濟可看高一綫，預測香港經濟今年將有3.8%增長，其中開關會為旅遊及消費帶來較大的幫助，惟預料樓價今年或會再跌5%。

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謝家曦指出，雖然通關會為樓市帶來一定幫助但未知程度如何，而且目前投資者的置業意欲較低。不過他認為樓市再下跌空間並不大，並期望未來會逐步回暖。另外他預計本港失業率將於年底回到疫情前水平約2.8%，因開關令行業招聘加速，又期望在撤銷防疫限制下，外資出走的意欲將減少。

中國方面，星展銀行（香港）首席中國經濟師梁兆基表示，在復常下料中國今年經濟增長會優於去年，但料第一季會受疫情未穩所影響，至第二季會有較好表現。他亦指出，中國要先經過上半年的正常化階段，至下半年才會有真正的復甦到來，並計劃在過年後上調對中國經濟增長預測。

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梁兆基認為，中國今年會著重於重建消費及投資信心，料上半年將會有較多政策出台支持，以重啟因疫情而受阻的內循環經濟活動。而在預料今年美國息口將於5厘見頂下，人民銀行在貨幣政策上或會有空間擴大放寬，將促進下半年的恢復。



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撰文：鄭昊彤