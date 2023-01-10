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【百度9888】百度舉辦Create AI開發者大會　李彥宏：軟件卡脖子也一樣要緊

股市 17:39 2023/01/10

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【百度9888】百度舉辦Create AI開發者大會　李彥宏：軟件卡脖子也一樣要緊

百度 （09888） 今日舉辦Create AI開發者大會，百度創始人、董事長兼CEO李彥宏在會上強調，基礎軟件重要性，「芯片卡脖子（比喻抓住要害）很要緊，但軟件卡脖子一樣要緊，必須要把軟件的根紮下去，才能讓創新持續發生，才能讓頂層的商業更加繁榮」。

李彥宏稱，百度自研的開源深度學習框架飛槳讓開發者能夠像搭積木一樣構建AI應用，大大降低AI的應用門檻，「隨著技術應用門檻不斷降低，創造者們將迎來屬於人工智能的黃金10年」。

目前百度的智能交通解決方案接入內地63個城市，李彥宏表示，通過對交通網絡的智能化改造，可以把通行效率提升15%至30%，預計智能交通方案幫助下，2027年之前，中國一線城市不再需要限購限行，2032年之前，靠交通效率的提升，擁堵問題就基本可以解決。

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記者：李哲毅

美股 港股 百度（美：BIDU） 5G 百度集團—SW（09888） 李彥宏
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