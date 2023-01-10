【2023展望】星展料香港樓價今年再跌5%　美國年底減息不代表即時跟隨

▲ 【2023展望】星展：本港全年GDP增長3.8% 失業率有望回落至2.8%、樓價跌5%

星展發表2023年經濟展望，該行經濟研究部經濟師謝家曦預計，香港今年經濟增長可達3.8%，但經濟活動復常需時，而且港人外遊意欲高企，不利本地零售表現。謝家曦又預期，今年香港樓價再跌5%，幅度小於去年，但租金回報少、加息周期都繼續減低投資者入市意欲，與內地通關對樓市交投影響依然難料。

該行預計美國息率首季會於5厘水平見頂，最快第三季至第四季減息，但香港未必會即時跟隨需待美國減息香港才有機會減息，預期最優惠利率「細P」年底將見6厘，即較目前5.625厘，再高出0.375厘。

星展續指，估計香港今年通脹率約2%，主要受租金未見上漲和環球通脹放慢影響，失業率有望從3.7%回落至2.8%的疫前水平，提早開關將加快企業招聘速度。

星展：中國須重建消費及投資者信心

內地方面，星展首席中國經濟師梁兆基形容，內地上半年經濟走向「正常化」，下半年才加快復甦。該行目前料中國今年GDP增長4%，但梁兆基稱，在最新中國加快開放下，正考慮上調今年內地經濟預測，會在農曆新年後再作決定，因經濟並非像股市般能即時反映政策變化，消費者疫後行為仍有待觀察。

星展認為，內地在復常後首要為重建消費及投資者信心，才可穩定經濟復甦趨勢，預計上半年中央將推出更多刺激消費措施。外貿方面，該行指中國與多地加強合作，包括與沙特阿拉伯合作「空前成功」，天然氣及石油貿易將以人民幣結算，與澳洲、德國雙邊關係亦恢復友好。

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記者：宋佩恩