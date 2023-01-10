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【電子利是】大新銀行推語音利市　客戶派利市可加入錄音　親口送祝福

Hot Talk 17:42 2023/01/10

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大新銀行 （02356） 公布推出全港首個語音利市功能，客戶派利市時可加入自己的錄音，親口送上祝福，與利市一併發送給親友。派語音利市的客戶可參與該行大抽獎，有機會贏取頭獎總值16,888港元（或其等值）現金獎賞。

大新銀行總經理及零售銀行處智能數據及數碼創新部主管蕭建邦指，電子利市有助推動環保，加上防疫措施放寬後，港人甚為熱衷於出國旅遊，不少人在農曆新年未能與親友見面，令電子利市愈趨受歡迎。

該行表示，客戶於2023年1月11日至2月5日期間，成功經該行流動理財單次派發10港元或以上（或其等值）語音利市，可獲一次抽獎機會。頭獎1名，獎品為16,888港元（或其等值）現金獎賞；二獎共8名，獎品為888港元（或其等值）現金獎賞。派發語音利市次數愈多，抽獎機會愈多。若派發語音利市次數十次或以上，將額外獲得8次抽獎機會。此外，
客戶於推廣期內首次成功登記網上理財／流動理財，亦可獲88港元（或其等值）現金獎賞。

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編輯：胡學能

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