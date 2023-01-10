【網絡安全】法航、荷蘭皇家航空系統遭黑客入侵　客戶資料或被存取

▲ 荷蘭皇家航空（KLM）及法國航空（Air France）先後通知客戶，表示其姓名、電子郵件及電話等資訊可能因系統遭黑客入侵而外洩，呼籲用戶儘快更換密碼。

航空公司為了提升服務質素，掌握大量乘客資料，也因此成為黑客的重點攻擊目標。近日荷蘭皇家航空（KLM）及法國航空（Air France）先後通知客戶，表示其姓名、電子郵件及電話等資訊可能因系統遭黑客入侵而外洩，呼籲用戶儘快更換密碼。

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據Bleeping Computer報道，有數名Twitter用戶張貼來自KLM的電子郵件，表示KLM和法國航空旗下的里數計劃「藍天飛行常客計劃（Flying Blue）」系統出現問題，偵測到用戶的帳號出現可疑活動，導致用戶部分個人資料可能遭存取。

KLM表示，已採取行動暫時封鎖用戶，並呼籲用戶儘快重設密碼，以重新取得存取權。報道指，法航也向用戶發出通知函。可能遭盜竊的客戶資料包括：姓名、電話、電子郵件、里數、Flying Blue會員號碼及等級、最新一次交易。但KLM就強調，信用卡及支付資料並未受影響，而且已及時阻擋攻擊，沒有用戶的里程數受到影響。

不過，目前KLM並沒有就是次事件，受影響用戶數目、網路攻擊性質及時間作出說明。

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責任編輯：曾曉汶

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