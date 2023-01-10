【基礎建設】東涌綫延綫項目獲批 預計今年動工2029年竣工

行政長官會同行政會議今日批准進行東涌線延線項目。項目預計今年動工，並於2029年竣工。政府表示，東涌西和東涌東一帶的東涌新市鎮擴展區是香港重要的中長期土地供應來源之一，以滿足房屋、經濟和社會方面的需要，東涌線延線將提供直接出入該區的鐵路服務，以支持該區人口和就業機會長遠持續增長。

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東涌線延線項目主要分為東涌東段和東涌西段兩部分。東涌東段將於現有欣澳站和東涌站之間的東涌東填海區建造東涌東站，並涉及對現有東涌線約1.2公里長的路軌進行改道。東涌東站為地面車站，設有高架車站大堂。東涌西段則將從現有東涌站的鐵路隧道向西延伸約1.3公里，於逸東邨以西建造東涌西站。東涌西站為地底車站，將成為東涌線的新終點站。

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另外，政府又指港鐵公司會繼續與受影響的地區持份者保持緊密溝通，在推動東涌線延線項目時，將成立社區聯絡小組，成員包括當區的業主委員會、管理公司、地區組織等。此外，港鐵公司也須遵守環境許可證上所載列的條件，把對環境造成的滋擾減低至可接受水平。

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撰文：鄭日棱