【新股IPO】服裝標籤製造商SML捲土重來再度遞交上市申　為全球第二大鞋履標籤商

時裝、零售商的服裝標籤製造商SML計劃來港上市已講了幾年，終於再有新進展，SML於周一（9日）第二度遞交來港上市申請，獨家保薦人為法巴。SML曾於去年6月27日首度遞表，惟有關申請已於去年底過期。

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根據去年收益計算，SML為全球第二大鞋履標籤商，市場趨於分散。集團上市所得資金淨額會將作建設RFID科技創新及發展中心（TID中心），以及相關租金開支和人員聘用；透過擴大生產能力、擴充勞動力及購買額外設備以擴建生產基地；研發資金；拓展至服裝及鞋履行業以外的其他零售市場，包括家居用品及眼鏡零售市場；補充業務之投資及收購提供資金。

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SML總部設於香港，並在全球24個國家營運，擁有超過4,500名僱員，約4成收入各來自大中華區及東南亞，分別涉約8.8億及9.6億元。2022年首8個月收益按年增8%至23.26億元；期內溢利按年增1%至1.39億元。

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記者：張以正