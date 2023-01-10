【大行看法】滙豐研究：亞股看好4地區　上調恒指年底目標至22810點

▲ 滙豐研究：亞股看好4地區 上調恒指年底目標至22810點

滙豐全球研究認為，今年亞股的宏觀境正在改善，主因受惠美債息下行、美元轉勢、每股盈利仍有上調空間。儘管市場上漲，但整個地區的估值仍然適中，該行對中國、香港、泰國及印度股市看法為「增持」，並將恒指年底目標價由22470點上調至22810點。

滙豐研究表示，香港已消除大部份國際旅遊限制，中港通關將引領國際旅客人流復常、增加商業信心，以及吸引本地及環球投資，推動港股估值重估。

該行續指，通關對零售業主是好消息，因旅遊消費會回復，於2015至2019年佔零售銷售逾40%，預期零售租金今年會升5%至7%，而人民幣兌港股升值也會加快復甦步伐。該行相信，零售恢復只是早期階段，預期未來數月零售收租業盈利共識會上調。

同時，銀行業務相對強韌，GDP增長下調預期將降低企業投資風險和購房需求，為貸款需求帶來壓力。不過，銀行資產報酬率（ROE）將在更高的利率環境中提升，部份銀行也可能資產增長放緩時增加派息。

至於其他市場，滙豐研究將韓國股市上調至「中性」，台股下調至「減持」。板塊方面，看好消費必需及非必需品，及公用股。

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編輯：袁諾曦