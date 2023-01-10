美國大行料去年末季利潤跌 增儲備迎接經濟放緩

受通脹高企等因素影響，多個機構預測今年經濟美國大有機會出現衰退。美國多間銀行巨頭將於本周公布財務報告，外界預料去年第四季度利潤將錄得下跌。有分析預測，美國六大銀行把儲備增至57億美元（約444.6億港元），為逾期貸款作準備，數目大幅超越一年前的預料款額。

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摩根大通（JPM）、美國銀行（Bank of America）、花旗集團（Citigroup）及富國銀行（Wells Fargo）分別在本周五（13日），公布財務報告。路透社分析指，預料各大行去年最後一季的利潤錄得下跌。

金融數據公司Refinitiv 預測，上述4間銀行聯合摩根士丹利（Morgan Stanley）及高盛（Goldman Sachs），六大銀行預料將把儲備提升至57億美元，為未來的逾期貸款作準備，數目超去年同期的23.7億美元（約184.8億港元）逾一倍。

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摩根士丹利分析師Betsy Graseck在報告中表示，由於大多數美國經濟學家預測，今年經濟將會衰退或顯著放緩，銀行或會考慮更嚴峻的經濟前景。Refinitiv 預料，6大銀行的第四季度的純利將會按年平均下降17%。

美國聯儲局為控制通脹，正不斷加息，價格及借貸成本上漲令消費者和企業減少開支，當經濟活動放緩時，銀行獲利就會減少。但由於銀行能夠從貸款人中收取利息，所以銀行仍會因加息而獲利。

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責任編輯：李俊儀