【鱷王達里奧】橋水中國基金資產去年規模倍增至200億人幣　成最大外資對沖基金

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧近年屢唱好中國經濟前景，最新外電引述消息指，橋水去年在中國的基金資產按年增加一倍至逾200億元（人民幣，下同），鞏固橋水作為中國境內最大外資對沖基金地位。

報道引述消息指，橋水在內地基金資產規模上升，包括受惠於旗下產品去年12月完成籌集27億元。橋水2018年才在中國境內成立首家基金，主攻內地富裕人士，並在3年後管理規模達100億元，超越Winton和Man Group成為境內最大外資對沖基金。

橋水首家中國基金據報年化回報率15.6%

路透社報道稱，橋水首家中國基金過去4年年化回報率15.6%，而2021年推出的第二家基金年化回報率則為8.4%，兩者都能跑贏內地A股滬深300指數同期表現。

橋水發言人暫未回應有關報道。

內地資產管理市場目前仍由本土基金公司主導，外資近年獲准以控股和全資持有方式營運境內業務，但不少投資機構入華進程都受疫情防控、宏觀投資和監管環境影響，發展相對慢熱。

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編輯：麥德銘