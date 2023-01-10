廣汽旗下廣汽本田 停止產銷Acura品牌現有產品

廣汽集團（02238）昨天表示，旗下與日本本田汽車（Honda Motor）合資的廣汽本田，今年起將停止生產及銷售本田旗下豪華汽車品牌Acura（謳歌）現有產品，並將充分整合其品牌資源至電動化業務中。廣汽集團在聲明中提到，公司會繼續透過合資企業的網絡向Acura客戶提供售後服務。廣汽未受消息影響，全日上升3%收報5.64元。

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有業內人士估計，上述公告並不完全等同於Acura完全退出中國市場，未來Acura或會以進口車方式在內地銷售。

根據廣汽集團近期公布的上月產銷快報顯示，廣汽本田12月汽車銷量約5.84萬輛，按年下降25.5％。2022年累計銷量約74.18萬輛，按年跌約4.9％。

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