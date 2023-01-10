【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

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03:25 恒指微升 A股仍大落後

05:00 投資者不斷投入資金落港股

06:25 人民持續強勢利好股市？

08:00 00883 中海油

10:35 生物科技股

15:10 個股輪流炒作 追落後

19:00 部署復常股莫接刀

19:40 風電股要小心

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26:35 恒指反彈目標或至22000

30:00 03003 南方明晟A50 02839 華夏A50

31:15 00241 阿里健康

34:50 01799 新特能源 03800 協鑫

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