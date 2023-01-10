  • 18°C
香港時間 : 2023110日 (週二) 19:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

iMTV＋ 19:30 2023/01/10

分享：

分享：

其他股評時段:

03:25 恒指微升 A股仍大落後
05:00 投資者不斷投入資金落港股
06:25 人民持續強勢利好股市？
08:00 00883 中海油
10:35 生物科技股
15:10 個股輪流炒作 追落後
19:00 部署復常股莫接刀
19:40 風電股要小心
21:22 01211 比亞迪
22:55 01114 華晨中國
26:35 恒指反彈目標或至22000
30:00 03003 南方明晟A50 02839 華夏A50
31:15 00241 阿里健康
34:50 01799 新特能源 03800 協鑫
44:50 01299 友邦保險
46:25 01610 中糧家佳康
48:00 02138 醫思健康

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 溫股知新

最新專欄文章 更多

【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀
2023/01/03
【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀
【溫股知新】波幅漸細 明年再計
2022/12/20
【溫股知新】波幅漸細 明年再計
【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂
2022/12/13
【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂
【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧
2022/12/06
【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧
【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改
2022/11/29
【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改
經濟 A股 風電股 比亞迪 港股

上一篇文章

【窩輪部署】法興料今年輪證總成交額微升 佔大市成交比例11%

下一篇文章

【材•智論@iM網欄】智能看護機械人 照顧長者好幫手
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【通關資訊】為通關作準備 內地順暢使用WeChat Pay HK 可以怎做?
【通關資訊】為通關作準備 內地順暢使用WeChat Pay HK 可以怎做?
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【2023年部署】 花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選
【2023年部署】 花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選
【新年派利是】已婚夫婦為咗唔派利是 玩到咁大? 除咗出走 仲用埋呢招? 網民 : 有必要咁做咩?
【新年派利是】已婚夫婦為咗唔派利是 玩到咁大? 除咗出走 仲用埋呢招? 網民 : 有必要咁做咩?
【大行報告】小鵬堅持不隨Tesla降價 美銀﹕產品平均售價及毛利率或將受壓 股價一度跌近8%
【大行報告】小鵬堅持不隨Tesla降價 美銀﹕產品平均售價及毛利率或將受壓 股價一度跌近8%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款