▲ 【旅遊護照】2023年全球最強護照排名出爐！日本連續5年冠軍、星韓並列第二 香港第幾？（附排行榜）

踏入2023年，全球各地繼續從疫後復甦通關，移民顧問公司Henley & Partners發布2023年首季亨利護照指數（The Henley Passport Index），列出全球護照排名！日本連續五年榮登指數榜首，可以無簽證訪問193個目的地，而韓國和新加坡並列第 2 位，享受免簽192個地區，而香港則以171個免簽地點，繼續穩守第18位。

該指數基於來自國際航空運輸協會 （IATA） 的獨家數據，即根據護照持有人無需事先簽證即可進入目的地之數量對全球所有 199 本護照排名。

2023年首季亨利護照指數排名

排名 護照 免簽地區數目 1 日本 193 2 新加坡、韓國 192 3 德國、西班牙 190 4 芬蘭、意大利、盧森堡 189 5 奧地利、丹麥、荷蘭、瑞典 188 6 法國、愛爾蘭、葡萄牙、英國 187 7 比利時、新西蘭、挪威、瑞士、美國 186 8 澳洲、加拿大、捷克、希臘、馬耳他 185 9 匈牙利 183 10 立陶宛、波蘭斯、洛伐克 182 18 香港 171 36 澳門 144 69 中國 80

研究：護照實力具體財務意義

Henley & Partners 主席 Christian H. Kaelin 表示，公司對免簽證旅遊與全球經濟准入之間關聯的最新研究揭示，護照實力在具體財務方面的意義。對於全球公民來說，衡量他們的護照所提供的經濟流動性和財務機會的更好標準是，查看他們免簽證獲得的全球 GDP 百分比。

Henley & Partners 的最新研究表明，全世界只有 6% 的護照可以讓其持有人免簽證進入全球 70% 以上的經濟領域。在世界 227 個目的地中，只有 17% 的國家／地區允許其護照持有人免簽證進入其中的五分四或以上。

跨國免簽證有助減輕風險 擴大產品籃子

伊斯蘭開發銀行研究所經濟研究及統計主任 Areef Suleman 表示，跨國免簽證進入更穩定的經濟有助投資者減輕特定國家或司法管轄區的風險，整體而言，更易進入世界經濟產出是有利的，因其擴大任何人可以獲得的產品籃子，雖然這也可以透過國際貿易實現，但實際接觸的選擇會更多，可以擴展至使用不可出口的服務，例如更優質的教育和醫療保健。

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編輯：李哲毅