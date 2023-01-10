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最低工資時薪由37.5元增至40元　最快今年5.1實施

理財智慧 17:25 2023/01/10

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法定最低工資4年未有調整，勞福局今日（10日）公布，行會已接納最低工資委員會建議，將法定最低工資水平由現行每小時37.5元調升至40元，增幅6.7%。如獲立法會通過，經修訂的最低工資水平將於5月1日實施。

另外，政府亦修訂記錄總工作時數的每月金額上限。舉例來說，僱主如就某工資期，向僱員支付的工資不低於每月15,300元，可獲豁免記錄該僱員的總工作時數；而修訂後款額將調升至16,300元。

【比亞迪1211】股神減持105.8萬股比亞迪  套現2億元  股權降至13.97％【見下頁

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兩份相關公告同於本周五（13日）刊憲，下周三（18日）提交立法會，如獲通過，經修訂的最低工資水平和記錄總工時的每月金額上限，均於5月1日勞動節生效。

法定最低工資於2011年5月1日開始實施，首個法定最低工資金額定於時薪28元。由2019年起法定最低工資水平調升至每小時37.5元。

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撰文 : 陳楚琨

經濟 最低工資委員會 最低工資 香港 立法會 工作時數

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