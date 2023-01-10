【投行裁員】野村數名亞洲高級銀行家據報離職

彭博報道引述消息人士透露，隨着野村控股（美：NMR）以較為廣泛的全球裁員以應對費用收入下滑，亞洲有數名高級交易員正離開該投行，包括去年加入股票資本市場團隊、駐港的董事總經理Maryann Tseng、駐港而負責併購的Wallace Wong、駐新加坡的Bernard Lim都將離職，該投行將關閉其小型的馬來西亞投行業務。

有消息人士稱，大多數裁員都集中在該投行規模有限的領域。

報道引述野村一名代表表示，去年全球投行業務費用嚴重惡化，因此須在某些領域裁員，「這些變化旨在確保我們保持對關鍵競爭優勢領域的專注，同時保持核心能力，為平台的可持續盈利能力作定位。

野村9月底止季度投行收入跌2成

除了野村，投行瑞信（美：CS）去年底曾宣布全球裁員。有消息人士去年11月稱，摩根士丹利（美：MS）考慮在亞太地區削減約50個投行職位，因去年該地區的交易量驟降。去年9月亦有消息人士指，高盛（美：GS）在亞洲至少已削減25個職位。

雖野村一直在努力使其收入來源多樣化，然而全球交易量和股票發行量暴跌，在截至去年9月底止的3個月，野村的投行業務收入按年下降21%。

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編輯：胡學能