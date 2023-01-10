【新年派電子利是】潮媽唔派實體利是 慳返時間不過無咗呢樣嘢

時代轉變，新年的傳統亦有所轉變。近日有位網友於討論區分享，自己的母親明言新年不會換新鈔亦不會派質體利是，因為她計劃以電子支付的形成派利是。樓主卻表示自己想收到實體利是多於電子利是，因為電子利是沒有實在感。

其實時代轉變，電子利是能否取代傳統利是封呢? 有人認為傳統方式更實在，而且接的時候更有新年氣氛，這樣才有儀式感，亦有不少人喜歡將利是儲起，讓新一年的祝福帶到下一年。亦有人表示，電子利是又方便又環保，不需要去銀行排隊換新鈔，亦不需要在年三十晚入利是。

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