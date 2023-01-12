【信用卡斷捨離】 Cut 信用卡前要留意呢4件事 Cut 錯會影響信貸評級 ！

尚有一個星期便是「年廿八洗邋遢」的日子，除了打掃家裡的邋遢，新一年亦要為個人的財務來一個了斷。為了有效管理財政，建議大家只用一張信用卡，將所有積分集中在一張信用卡。不過要Cut信用卡其實都大有學問，在「cut卡」前，必須要知道以下四件事，其中一件隨便更有可能影響你的信貸評級，在「cut卡」請留意下列4件事

自動增值及轉賬點處理 ? 八達通自動增值選項

不少人的信用卡會連接八達通自動增值服務，所以在取消信用卡後，記得要先打去八達通顧客服務熱線2266 2222辦理取消手續，收到一封取消自動增值服務專函，帶同信件及八達通去任何港鐵客務中心，即取消自動增值服務，在cut卡前先處理這件事，避免為自己帶來不方便。

積分點處財? 信用卡積分/現金回贈

作為一個精明的消費者，在cut卡前當然要將所有積金及現金回贈用盡，部分信用卡已經連接各大購物Apps，可以將積金直接轉換到Apps內的積分，亦可以直接將積金換購現金券等。故此在cut卡前先整理及查詢自己信用卡的積分。

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幾時Cut卡最好 ? 太早Cut卡或有罰則

不同銀行的罰則有所不同，若持卡人於開卡後12個月內取消信用卡，銀行將會就有關賬戶內扣除於申請時相等有關迎新禮品零售價金額之行政費用，故此若未過12個月亦建議可以先等一等，記得要留意自己申請信用卡及取消的限期。

Cut邊張先最好 ? 準時還款的信用卡不可Cut

每個人申請信用卡時及其還款記錄都可用作計劃其信貸評級，如果持卡人在批卡後長期沒有使用，信用卡沒有太多還款記錄，對評級影響較少，在這個情況下，Cut卡可以斷捨離。然而，若你取消一張經常使用的信用卡，建議你不再使用並先保留該卡數年先取消，因為對持卡人的信貸評級影響較小。另外，若你只有少量信用於及長期只使用一張信用卡，取消該卡便會對你的信貸評級造成負面影響，因為評級會就你過去的還款記錄而作出加分，若你取消了記錄最好，即按時還款的信用卡，會有可能降低你的評級。

在斷捨離的同時，亦要分清甚麼種類的信用卡可以Cut，那種是不應Cut，Cut錯了，不但帶來金錢的損失，亦有損個人的信貸評級。

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