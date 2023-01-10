【通關情況】李家超：未來幾日尚餘3至4成預約過關名額　爭取本周日恢復高鐵營運

行政長官李家超表示，在恢復通關的首階段，三個陸路口岸每日從香港往內地的人數安排為共5萬人，口岸運作暢順；政府與內地當局會再觀察數日，檢討通關實際運作情況，以決定是否有空間調校人數安排和開放口岸數量。

李家超今日出席行政會議前會見傳媒時說，網上預約系統開放至今，已預約在首8星期經這些口岸過關的人士約佔人數安排的17%，反映特區政府設定的數目符合實際需要。

目前最受歡迎的日子為年廿九，預約過關的人士已佔當日人數安排逾九成，其次是年廿八和年三十。而未來2、3日則尚餘三至四成空位可供預約。

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李家超指，來往兩地的人流料不斷上升，政府會留意實際情況，每日與內地有關單位溝通協調，檢視是否有空間調整通關安排。至於高鐵，當局爭取於本星期日恢復營運，並已在人手調配和培訓方面作出部署。

另一方面，就近日本港市面出現搶購退燒止痛藥物的情況，李家超表示，政府正與藥廠研究，對藥房出售某類藥物施加自律性限制；如有需要，則可能以立法手段處理。

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