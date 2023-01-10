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【虛擬銀行】ZA Bank推結餘轉戶計劃　用戶可享6個月自選還款假期

理財智慧 17:40 2023/01/10

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虛擬銀行ZA Bank 推出全新結餘轉戶計劃「結餘自由 Jump」，提供最長6個月還款假期，推廣期由即日起至2023年3月31日。

「結餘自由 Jump」提供最長6個月的還款假期，用戶可自行選擇何時享用假期，按個人理財需要延遲還款1個月，期間無需償還本金及利息，更靈活處理貸款結餘及卡數。計劃協助用戶把分散在其他銀行、金融機構及信用卡的債務集中整合為 ZA Bank App 內的單一貸款，方便用戶一筆過清還，長遠達致改善信貸評級的目標。

【2023年部署】 花旗予恒指上半年目標24000點  另列6股為首選【見下頁

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用戶每成功提取12個月還款期的結餘轉戶計劃，可得到1張延遲還款券，上限為6張。用戶憑每張延遲還款券可享一期還款假期，期間用戶無需償還本金及利息，餘下未償還之貸款金額將順延一期。用戶於還款期內每隔6期還款可使用一張延遲還款券。

另要留意，如用戶的ZA Bank帳戶狀態非為有效及正常、現有或過往任何ZA Bank的貸款產品曾有60天或以上逾期，或3個月內於ZA Bank或其他金融機構貸款有任何逾期貸款，將不能使用延遲還款券。

同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

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撰文 : 陳楚琨

眾安銀行 產品 經濟 虛擬銀行 信用卡 香港 金融 銀行 金融機構

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