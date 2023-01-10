【配股潮】 中教控股先舊後新折讓8.8%配股 籌近16億元 一度失守配股價

中教控股（00839）發公告指，以先舊後新方式配售1.47億股，配售股份相當於擴大後已發行股本約5.81%，每股配售價為10.94元，較昨日（9日）收市價折讓近8.8%。消息拖累下股價受壓，更一度失守配股價，低見10.92元，最多跌9%，收報11.34元，跌5.5%，成交額28.6億元。

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集團指，經扣除相關成本及費用後，集資淨額約15.98億元。集團表示，擬將認購所得款項淨額用作擴大學校網絡，包括校園發展及潛在併購項目，以及營運資金用途。

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消息亦拖累其他教育股現沽壓，中國春來（01969）大跌8%，報3.22元；中滙集團（00382）亦跌7.3%，報3.93元；中國東方教育（00667）、天立國際（01773）、民生教育（01569）均跌逾5%。

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記者：郭秀慧