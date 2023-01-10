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【大行報告】滙豐研究：第四季Android出貨表現趨穩 料舜宇光學將受惠市場復甦

股樓投資 16:20 2023/01/10

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滙豐環球研究表示，舜宇光學（02382）股價雖自去年6月有所回調且略遜大市，但有鑑其去年第四季的Android出貨表現漸趨穩，認為集團能夠受惠於智能手機市場復甦。舜宇光學周二（10日）收市報95.65元，升幅2.5%。


 

 

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

 

該行指出，公司股價自去年6月開始回調了30%，對比同期恒指為下跌4%，主要因集團去庫存令市場對其手機鏡頭和相機模組出貨數據疲弱的憂慮持續。不過該行認為，相關的負面影響已大致反映於舜宇的股價上。

 

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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    +4

 

為反映出貨量、智能手機鏡頭毛利率及相機模組產品的假設下降，滙豐將舜宇2022年至2024年的純利預測分別下調8%、16%及11%，同時將其股份目標價由148.9元降至122.7元，並維持其「買入」評級。

 


【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

 

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撰文：鄭昊彤

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舜宇光學科技（02382） 港股 大行報告 Android

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