【日圓定存】日圓定存息最高7厘 中美資行齊搶圓滙

▲ 市場緊盯日本下周議息會否再有震驚舉動。

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日本將於下周三（1月18日）議息，專家普遍預期息率及債券收益率的曲線區間維持不變，不再重蹈上月20日的驚人舉動，日央行當日突由鴿轉鷹，把10年國債收益率上限由0.25厘提高至0.5厘，刺激日圓急升；滙豐（HSBC）預期今年底日圓衝上120。

盡管市料日本最快於第2季才擺脫負利率，不過，中美資行仍逆市搶日圓，花旗推1個月日圓定期存款年息高達7厘，膺冠絕全球的高息王；南商則延長7天短存享2.8厘的特惠年息至3月中。

專家指，哈日族若錯過於去年日圓貶至150底位執平貨，如今才在現水位收集圓滙，不妨開立定存賺息，以便幫補赴日的旅費。

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光大證券國際「外匯通」環球市場及外匯策略師黃俊能指，日本央行下周議息料將按兵不動，且維持債息目標水平及債券息率曲線區間不變。他暫料日本最快於4月才加息0.25厘，令利率升至正數水平。

黃俊能拆解，日央行不會出現進取加息行動，因當地經濟開始收縮，未必能抵禦加息導致經濟下行的壓力。再者，歐美央行或於下半年停止加息，日央行乏迫切性大幅加息，冀收窄跟美國或其他國家的利率或債息差距，遂料日央行只須結束負利率，已達至收緊政策的效果。

黃俊能預期，日圓今年的高低位介乎123至140，年底目標為125。

華僑銀行經濟師謝棟銘指，日央行於上次議息將收益率曲線控制操作，把10年國債收益率上限由原先的0.25厘提高至0.5厘。雖然央行行長黑田東彥堅持調整並非貨幣政策的轉向，但此舉已震驚全球。

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美滙指數今天（10日）失守103，日圓暫報131。短期操作上，華僑永亨經濟師姜靜說，未來兩周料日圓兌美元介乎129.52至136.55；兌每百日圓兌港元的上落區間在5.72至6.03之間。

雖然投資者預期日央行可能會在1月18日的會議繼續轉軚，但謝棟銘估計，日央行短期內或許不急於再趨轉鷹，主因有3：首先，黑田行長指12月的調整更多從政策靈活性着手，而非政策轉向；第二，日本政府對全球經濟放緩的擔憂，令日央行更為謹慎；第三，日央行執著實現2%通脹的目標，是通過工資調整實現。即使日本的消費者物價指數已經突破3%，但日央行卻不願意承認日本已經實現通脹目標，如今的焦點宜放在3月中的春鬥，即春季勞資協商。日央行曾明確表示日本薪資需要增長3%，才有希望實現2%的通脹目標，屆時工資協商的結果，將影響到日央行貨幣政策的決策。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪