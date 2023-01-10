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【收入分紅】YouTube宣布2月推出新計劃　創作者可獲Shorts短片收益

科技 16:30 2023/01/10

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YouTube宣布由2月1日起推出全新合作計畫，增加創作者的廣告收益分潤。

YouTube正試圖在短影音市場上追趕TikTok。為吸引更多創作者加盟，YouTube宣布由2月1日起推出全新合作計畫，增加創作者的廣告收益分潤。不過創作者需要簽署一份Partner Program協議，並在7月10日或之前接受和加入，才可獲得YouTube Shorts短片收益。

【Pornhub違規】YouTube以「多次違規」為由　刪除Pornhub官方頻道

【YouTube購物】YouTube Shorts將增設購物功能　測試新佣金制

YouTube表示，2月1日推出的YouTube Partner計劃，將會取代之前的YouTube Shorts基金計劃。創作者的YouTube頻道只要擁有1,000名以上訂閱，且創作的Shorts在90 天內，累積超過1,000萬觀看次數，便能申請加入。

創作者申請合資格後，只要簽署一份Partner Program協議，便可透過Shorts的廣告播放賺取45％分成，而分成將在加總後發放予創作者。另外，YouTube也會協助支付音樂版權費用。

【串流大戰】YouTube新功能Primetime Channels登場　聚集逾30影片串流服務

責任編輯：曾曉汶

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