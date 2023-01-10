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【科企又裁員】 傳百度智能駕駛事業群大幅裁員 當中一個部門成重災區 全員更沒有年終獎

股樓投資 15:58 2023/01/10

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據內媒報道，百度集團（09888）智能駕駛業務（IDG）正進行裁員，包括智能交通事業部（ACE）旗下的車路協同、智能網聯和智能交通業務部門，而且裁員比例較大，又指ACE已被通知全員沒有年終獎。股價一度跌近2%，低見128.9元，最新報130.3元，跌0.8%，成交額5.1億元。

同場加映﹕【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

百度自2013年開始發展自動駕駛，並於2017年3月成立IDG，由自動駕駛事業部（L4）、智能汽車事業部（L3）及車聯網業務共同組成，同年亦推出全球首個自動駕駛開放平台Apollo。

【阿里巴巴 9988】 浙江書記視察阿里巴巴 指阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？【見下頁

    點擊圖片放大
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另外，集團創始人、董事長兼首席執行官李彥宏於Create AI開發者大會上表示，集團旗下百度智能交通解決方案目前已在全國63個城市落地，並獲交通部正式列為交通強國試點單位。他預期，隨住智能交通方案持續推行，中國一綫城市至2027年前將不再需要實施限購限行措施，相信在2032年之前解決交通擁堵問題。

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記者：郭秀慧

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港股 百度集團—SW（09888） 汽車 自動駕駛 李彥宏

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