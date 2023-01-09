【著數優惠】3 香港 7間門市舉行活動 有機會贏得雙人來回機票

眼明手快兼好眼界的香港市民只要留意以下資訊，分分鐘贏得雙人來回機票，終於可以免費飛一轉!



3 香港上月推出一個「Honey Bee」（小蜜蜂）招聘廣告，為了讓「小蜜蜂」熱潮帶到門市，將會於銅鑼灣、鰂魚涌、旺角、荃灣西、大埔、元朗及天水圍門市舉行「Honey Beer Pong」活動，歡迎全港市民參加，只要眼明手快兼好眼界，即有機會獲得雙人來回機票、為是次活動特別推出，由門神手工啤酒限量釀製的Honey Bee蜂蜜麥啤及蜂蜜蘋果酒及手機等豐富獎品，人人有獎永不落空。

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「Honey Beer Pong」活動詳情

日期： 1 月7 日至21 日

時間：中午12 時 – 晚上9 時（星期六至日）；下午5 時 – 晚上8 時 （星期一至五）

地點：3LIVE - 銅鑼灣怡和街 46-54 號麥當勞大廈地下 A&F 舖連地庫 （其他門市的舉行日期，請留意3 香港Facebook 公佈）

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