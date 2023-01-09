  • 18°C
香港時間 : 2023110日 (週二) 16:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】3 香港 7間門市舉行活動 有機會贏得雙人來回機票

理財智慧 18:06 2023/01/09

分享：

分享：

眼明手快兼好眼界的香港市民只要留意以下資訊，分分鐘贏得雙人來回機票，終於可以免費飛一轉!

3 香港上月推出一個「Honey Bee」（小蜜蜂）招聘廣告，為了讓「小蜜蜂」熱潮帶到門市，將會於銅鑼灣、鰂魚涌、旺角、荃灣西、大埔、元朗及天水圍門市舉行「Honey Beer Pong」活動，歡迎全港市民參加，只要眼明手快兼好眼界，即有機會獲得雙人來回機票、為是次活動特別推出，由門神手工啤酒限量釀製的Honey Bee蜂蜜麥啤及蜂蜜蘋果酒及手機等豐富獎品，人人有獎永不落空。

【新年派利是】已婚夫婦為咗唔派利是 玩到咁大? 除咗出走 仲用埋呢招? 網民 : 有必要咁做咩?

    點擊圖片放大
    +8
    +7

「Honey Beer Pong」活動詳情
日期： 1 月7 日至21 日
時間：中午12 時 – 晚上9 時（星期六至日）；下午5 時 – 晚上8 時 （星期一至五）
地點：3LIVE - 銅鑼灣怡和街 46-54 號麥當勞大廈地下 A&F 舖連地庫

（其他門市的舉行日期，請留意3 香港Facebook 公佈）

【濠賭股】瑞銀：內地重開步伐超預期 濠賭股全綫「買入」  最看好金沙及新濠（附濠賭股評級及目標價）【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【投委會】4個2023旅遊貼士 助你慳多啲

同場加映：【iM會客室】盤點下半年贏輸家 2023年4大心水板塊

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳玉蓮

DJ 財務自由 大行報告 商舖 瑞銀 廣告 經濟 機票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股前瞻】投資大師Walter Deemer：美股熊市或年中結束
【美股前瞻】投資大師Walter Deemer：美股熊市或年中結束
【新年派利是】已婚夫婦為咗唔派利是 玩到咁大? 除咗出走 仲用埋呢招? 網民 : 有必要咁做咩?
【新年派利是】已婚夫婦為咗唔派利是 玩到咁大? 除咗出走 仲用埋呢招? 網民 : 有必要咁做咩?
【2023年部署】 花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選
【2023年部署】 花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【大行報告】小鵬堅持不隨Tesla降價 美銀﹕產品平均售價及毛利率或將受壓 股價一度跌近8%
【大行報告】小鵬堅持不隨Tesla降價 美銀﹕產品平均售價及毛利率或將受壓 股價一度跌近8%
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款