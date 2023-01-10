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【億萬富豪】馬斯克去年身家縮近2000億美元破健力士紀錄　成史上財富損失最多的人

Hot Talk 15:52 2023/01/10

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【億萬富豪】馬斯克去年身家縮近2000億美元　破健力士紀錄、成史上輸錢最多的人

去年環球經濟慘淡，股市亦走低。曾為全球首富、Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）於2022年估計損失近2000億美元（約1.56萬億港元）身家，打破了健力士「個人財富損失最多」世界紀錄。

健力士世界紀錄表示，根據《福布斯》網站數據估算，馬斯克的淨資產已從2021年3200億美元的峰值，減少至1380億美元，累計損失約1820億美元。而《彭博》則估算為損失2,000億美元。Tesla去年股價大跌65%，成馬斯克身家暴跌的主要原因。

在此之前，日本軟銀創辦人兼社長孫正義為財富損失最多的紀錄保持者，他在2000年財富損失586億美元。

不過，即使馬斯克損失的金錢比歷史上任何人都多，但他仍然是世界第二富有的人。

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編輯：姚卓然

 

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