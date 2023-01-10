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澳洲藥房抗生素短缺 無法確保進口量

環球社會熱點 16:15 2023/01/10

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抗生素作為重要醫療用品，一直是澳洲政府嚴格監控的物品。當地政府近日表示，藥房出現抗生素庫存短缺。藥業人士指澳洲難以從海外生產商採購足夠的抗生素，指當地市場存在價格劣勢，無法在市場與其他對手競爭，相信情況會持續一段時間。

摩根大通預料 中國開關助澳洲經濟增長1% 【下一頁】

澳洲政府藥物管理局上月發出警告，留意到當地出現阿莫西林（Amoxicillin）﹑頭孢氨苄（Cefalexin）及甲硝唑（Metronidazole）等抗生素藥物短缺。

新南威爾士州藥房商會副主席塔漢（Adele Tahan）表示，澳洲藥房難以採購特定抗生素，不少已出現短缺，相信情況會持續一段時間。塔漢指情況對幼齡病人特別不利，因為他們需要指定抗生素應對指定感染，藥房亦希望病人及時獲得治療。

悉尼租盤嚴重不足 最多150人爭一間 【下一頁】

塔漢稱澳洲未能在本地生產足夠藥物，現時使用私的藥物多達9成依賴進口，但現時多數藥房無法從全球確保足夠供應。她認為問題與澳洲抗生素售價過低，難以吸引藥廠接受澳洲的訂單。

塔漢指美國藥物市場龐大，而且當地藥物收費亦遠比澳洲高，因此對不少藥廠而言，澳洲市場缺乏吸引力。

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責任編輯：吳漢培

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