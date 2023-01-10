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【港元定存】1個月港元定存息最高10厘 只剩9行提供至少5厘息

15:34 2023/01/10

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港銀港元定存掀減息浪

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通關效應暫未扭轉港元定期存款的減息浪，今天（1月10日）再有大行追趕劈息快車，暫有3間大小銀行調整港元定期存款息，包括集友撤188天5厘年息，尚幸該行只下調288天年息0.1厘，新息率仍險守5厘大關，起存金額為100萬元，上限3000萬元，適合所有客戶的全新資金，需在分行渠道開立，推廣期至下周三（1月18日），但額滿即止。工銀亞洲也把5厘息下架，該行更全面減息，當中劈幅最大是3個月年息，調低0.5厘，新息率至4.2厘。相反，渣打香港 （02888） 兩連加，剛調升只供中小企客戶的短中長息，其中3個月年息勁升1.1厘，新報3.6厘。

通關後第2個交易天，兩日共有9行調息，當中7減兩加，其中滙豐（HSBC）昨狠削3個月年息0.3厘，新息率為4.3厘，罕有跟半年及1年年息看齊；中銀香港 （02388） 則撤1個月年息3.6厘，只保留同存期兩厘息。而花旗、大新 （02356） 及信銀國際全面減3個月或以上年息，交銀香港則向短存開刀。

港元定存最高息10.9厘 3大銀行鬥搶短錢【下一頁

反觀，渣打香港昨全方位加息，大幅上調7天年息3厘至8厘，該行另新推兩周年息享5.5厘，明顯在農曆年前搶短錢；大眾銀行則向3個月加息。

專家認為，投資者憧憬中港通關後，加快中港經濟從谷底勁彈，吸引熱錢續回流，令農曆年關前銀根仍甚鬆動，遂令業界毋須逆市加息搶存。

事實上，回顧上周五（6日），1天內竟多達8行減息已露端倪，乃自去年第4季以來，單日最多銀行減息。而經歷2023年開局的劈息浪，本來元旦仍有10間銀行合共提供約廿個定存計劃超逾5厘息，現只剩下9行有5厘息或以上的選擇，例如富邦、南商及大眾財務等，足證超高息已買少見少，而冠絕全城的高息王，是恒生 （00011） 7天年息享10.9厘。

至於市面短中長息的高息榜，1個月是滙豐旗下「交易薈」以10厘年息稱冠；3個月是花旗的4.88厘年息摘冠，半年期呈雙冠王，大眾財務及富邦齊為4.9厘年息；1年期息率以富邦的5.1厘奪冠。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

花旗銀行 大新銀行（02356） 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 渣打集團（02888） 工銀亞洲 集友銀行 港元定期存款 定期存款

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