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【中國通關】日媒：中國據報暫停辦理日本旅客赴華簽證　外交部回應：將以對等措施反制

Hot Talk 16:16 2023/01/10

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【中國通關】日媒：中國據報暫停辦理日本旅客赴華簽證

日本共同社周二（10日）引述旅行業界人士消息稱，中方有關部門通知日本旅行社，即日起暫停辦理日本旅客赴華簽證。據稱，中方已通知日本旅行社將停發簽證，直到日本取消對中國的歧視性入境限制。

中國駐南韓領使館同日已宣布即日起暫停簽發韓國公民赴華短期簽證。

外交部：少數國家實施歧視性入境限制、中方將採取對等措施

外交部發言人汪文斌1月10日主持例行記者會，被問及中方暫停發放簽證的消息，汪文斌稱，少數國家罔顧科學事實及疫情實際，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對，並採取對等措施。「我們再次呼籲相關國家從事實出發，科學適度製定防疫措施，不應藉機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響國家間正常的人員交往和交流合作。」

【開市追揸沽】通關落實恒指會否「見光死」？拆解阿里、內房利好消息

相關文章：

【中國通關】韓國要求港澳航班只降仁川　中國暫停簽發韓國公民赴華短期簽證、反「歧視性入境限制」

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