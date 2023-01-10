【大行點睇】富瑞：樓市第二季見底 下半年溫和反彈 首選股領展及恒地

中港通關，市場憧憬本地樓市有起色，富瑞發表報告指出，預期本地住宅樓價或於第二季見底，下半年開始溫和反彈，首選股為領展房產基金（00823）及恒基地產（00012）。

報告指出，中國內地今年1月起恢復免檢疫旅行，香港亦已結束大部分疫情限制措施，地產股累計升幅14%至57%。零售收租股將直接受惠於中港重啟，但部份上升空間已被消化，該行繼續看好有復甦概念的優質寫字樓板塊。

富瑞對本地地產股評級及目標價

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該行把領展評級由「持有」上調至「買入」，目標價由56元調高至69元，因跨境需求幅射至必須消費行業。同時維持恒基地產「買入」評級，目標價由29元上至31元。

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至於其他地產股，該行維持太古地產（01972）、希慎興業（00014）及九倉置業（01997）的「買入」評級。至於新鴻基地產（00016）及恒隆地產（00101）則由「買入」下調至「持有」。信和置業（00083）、長實集團（01113）及新世界發展（00017）則維持「持有」評級。

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記者：李兆明