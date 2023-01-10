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【電動車】理想蔚來午後突抽升逾5%　電池級碳酸鋰噸價跌破50萬元人幣

股市 15:07 2023/01/10

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【電動車】汽車股午後突抽升　電池級碳酸鋰噸價跌破50萬元人幣

電池級碳酸鋰噸價跌破50萬元人民幣，汽車股午後抽升，吉利 （00175） 升4.8%，報12.2元，比亞迪 （01211） 升2.8%，蔚來 （09866） 、理想 （02015） 各升5.4%和6%。小鵬 （09868） 、長汽 （02333） 升逾3%。

上海鋼聯發布數據顯示，今日部分鋰電材料報價下跌，電池級碳酸鋰跌每噸7500元（人民幣‧下同），均價報每噸48.5萬元；工業級碳酸鋰跌每噸7500元，均價報每噸45.25萬元。去年11月上旬，電池級碳酸鋰均價一度達到每噸59萬元的歷史新高。

對於電池級碳酸鋰價格下跌對中游行業影響，據內媒報道，比亞迪 （01211） 表示目前還不好判斷碳酸鋰還會否繼續下跌，但從長期看價格下跌是趨勢，但是最終電池產能還是要看供需關係，目前碳酸鋰價格依然佔到電池成本一半以上。

日前，中國乘聯會秘書長崔東樹近日表示，前期大量的電池投資和上游礦產投資帶來的供給充足，加之上游預期的調低，有利於降低資源價格。目前看到碳酸鋰價格已經在期貨端降到每噸40萬元以下，未來幾個月的電池成本必然明顯下降。

【開市追揸沽】通關落實恒指會否「見光死」？拆解阿里、內房利好消息

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編輯：姚卓然

理想汽車—W（02015） 吉利汽車（00175） 港股 比亞迪 蔚來－SW（09866） 電動車 汽車 汽車股
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