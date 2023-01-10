【2023年部署】大摩上調恒指今年目標至24500點 另推薦逾20隻通關受惠股

新一年中資股重獲資金回流。大摩再次上調恒指目標價。在基本情景下，將恒指今年12月目標價調高約15％，由21200點調高至24500點；國指目標由7400點上調至8250點。在最樂觀情景下，恒指目標由24500點調高至27000點；國指目標由8200點調高至9100點。在最悲觀情景下，恒指年底目標由13900點上調至16500點，國指目標由4800點調高至5600點。適值本港和內地恢復通關，大摩亦發表通關受惠股名單，共有21隻股份上榜。

大摩推薦通關概念股名單：

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大摩表示，內地今年首季開局強勁復甦，受惠於重新通關、房策支持及科技監管放寬，將今年內地經濟增長預測調高至5.7％，而12個月人民幣兌美元目標價亦上調至6.65。大摩亦重申內地股市「增持」評級，有望成為今年環球股市表現最佳市場之一，該行將MSCI中國指數目標由70調高至80；滬深300指數目標由4350點調高至4500點。

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