【英國王室】哈里自爆曾殺塔利班有目的？ 想英國加強保安

英國哈里王子日前自爆曾殺死25名塔利班成員，引來外界大量批評指應當保密。有專家分析指，哈里自爆經歷是為了爭取加強保安。由於哈里現時仍和英國內政部打官司，有意見指哈里透露其在阿富汗的經歷，或會對他在案件中有利。

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哈里（Prince Harry）在自傳《Spare》中透露，曾在阿富汗服役期間共執行6次任務，累計殺死共25名塔利班成員。哈里所言引來外界大量批評，在阿富汗更引發示威，指要求審判哈里。塔利班官員Mawlavi Mohammad Qasim亦指，哈里言論揭露西方世界的真實面目。

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惟英國智庫「亨利傑克遜協會」（Henry Jackson Society，HJS）門多薩（Alan Mendoza）指，哈里的爆料似乎是經過深思熟慮後作出的言論。他指無論哈里殺死塔利班成員的人數是否實屬，但似乎只為實現一個目標，爭取用英國公帑加強自身保安。門多薩更形容，哈里的舉動成功令一個「卑鄙」的政權受到公關打擊，並對他「拙劣」的言論給予回應。

英國王室專家Richard Fitzwilliams表示，可以將哈里的爆料視為一種策略，目的是在他訪問英國期間，令他獲得自覺需要的保安程度。他形容哈里或正以不尋常的方式向內政部施壓，一係支付他在英國時的全天候警察費用，一係尋求增加利英國公帑保護自身及家人安全的機會。

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Richard Fitzwilliams指，哈里現時能在法庭上就阿富汗服役問題，向內政部提出挑戰，他聲稱存在的威脅再有增加。

哈里曾要求推入稟英國高等法院，要求推翻內政部管轄的王室和貴賓執行委員（RAVEC）針對他安全保護的決定。其時哈里被告知，返回英國時不會獲以往身為核心王室成員時的保安待遇。英國最高法院法官其後裁定，哈里案件可在舉行聽證會，對內政部提出司法審核，但聆訊仍未訂立日期。

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責任編輯：李俊儀