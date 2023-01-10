  • 18°C
香港時間 : 2023110日 (週二) 16:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】哈里自爆曾殺塔利班有目的？ 想英國加強保安

環球社會熱點 15:26 2023/01/10

分享：

分享：

英國哈里王子日前自爆曾殺死25名塔利班成員，引來外界大量批評指應當保密。有專家分析指，哈里自爆經歷是為了爭取加強保安。由於哈里現時仍和英國內政部打官司，有意見指哈里透露其在阿富汗的經歷，或會對他在案件中有利。

哈里揭婚禮梅根凱特爭執始末 夏洛特花女裙成導火線 【下一頁】

哈里（Prince Harry）在自傳《Spare》中透露，曾在阿富汗服役期間共執行6次任務，累計殺死共25名塔利班成員。哈里所言引來外界大量批評，在阿富汗更引發示威，指要求審判哈里。塔利班官員Mawlavi Mohammad Qasim亦指，哈里言論揭露西方世界的真實面目。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

惟英國智庫「亨利傑克遜協會」（Henry Jackson Society，HJS）門多薩（Alan Mendoza）指，哈里的爆料似乎是經過深思熟慮後作出的言論。他指無論哈里殺死塔利班成員的人數是否實屬，但似乎只為實現一個目標，爭取用英國公帑加強自身保安。門多薩更形容，哈里的舉動成功令一個「卑鄙」的政權受到公關打擊，並對他「拙劣」的言論給予回應。

英國王室專家Richard Fitzwilliams表示，可以將哈里的爆料視為一種策略，目的是在他訪問英國期間，令他獲得自覺需要的保安程度。他形容哈里或正以不尋常的方式向內政部施壓，一係支付他在英國時的全天候警察費用，一係尋求增加利英國公帑保護自身及家人安全的機會。

哈里稱部分王室成員「與魔鬼為伍」 認梅根一直與凱特不和 【下一頁】

Richard Fitzwilliams指，哈里現時能在法庭上就阿富汗服役問題，向內政部提出挑戰，他聲稱存在的威脅再有增加。

哈里曾要求推入稟英國高等法院，要求推翻內政部管轄的王室和貴賓執行委員（RAVEC）針對他安全保護的決定。其時哈里被告知，返回英國時不會獲以往身為核心王室成員時的保安待遇。英國最高法院法官其後裁定，哈里案件可在舉行聽證會，對內政部提出司法審核，但聆訊仍未訂立日期。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】哈里揭婚禮梅根凱特爭執始末 夏洛特花女裙成導火線
今日
【英國王室】哈里揭婚禮梅根凱特爭執始末 夏洛特花女裙成導火線
【英國王室】哈里稱部分王室成員「與魔鬼為伍」 認梅根一直與凱特不和
2023/01/09
【英國王室】哈里稱部分王室成員「與魔鬼為伍」 認梅根一直與凱特不和
【英國王室】哈里爆英女王駕崩前 1人阻梅根赴蘇格蘭
2023/01/09
【英國王室】哈里爆英女王駕崩前 1人阻梅根赴蘇格蘭
【英國王室】梅根笑凱特生完變蠢 遭護妻威廉鬧無禮
2023/01/07
【英國王室】梅根笑凱特生完變蠢 遭護妻威廉鬧無禮
【英國王室】哈里自爆曾經吸毒 於阿富汗殺25名塔利班
2023/01/06
【英國王室】哈里自爆曾經吸毒 於阿富汗殺25名塔利班

你可能感興趣

【英國王室】哈里揭婚禮梅根凱特爭執始末 夏洛特花女裙成導火線
今日 12:33
【英國王室】哈里揭婚禮梅根凱特爭執始末 夏洛特花女裙成導火線
【英國王室】哈里稱部分王室成員「與魔鬼為伍」 認梅根一直與凱特不和
12:26 2023/01/09
【英國王室】哈里稱部分王室成員「與魔鬼為伍」 認梅根一直與凱特不和
【英國王室】哈里爆英女王駕崩前 1人阻梅根赴蘇格蘭
09:05 2023/01/09
【英國王室】哈里爆英女王駕崩前 1人阻梅根赴蘇格蘭
皇室 內政 哈里王子 保安 阿富汗 英國 法官

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月10日 時間16:00）

下一篇文章

摩根大通預料 中國開關助澳洲經濟增長1%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

泰國防疫急轉彎 取消旅客出示兩針疫苗接種證明要求
泰國防疫急轉彎 取消旅客出示兩針疫苗接種證明要求
文翠珊卸任英揆至今 額外收入破2000萬
文翠珊卸任英揆至今 額外收入破2000萬
新型冠狀肺炎全球疫情（01月10日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月10日 時間16:00）
悉尼租盤嚴重不足 最多150人爭一間
悉尼租盤嚴重不足 最多150人爭一間
【英國王室】哈里稱部分王室成員「與魔鬼為伍」 認梅根一直與凱特不和
【英國王室】哈里稱部分王室成員「與魔鬼為伍」 認梅根一直與凱特不和
馬克龍護愛妻證非師生戀 獲封近代唯一無外遇法國總統
馬克龍護愛妻證非師生戀 獲封近代唯一無外遇法國總統
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款